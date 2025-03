"Centro storico?. Servono 10 anni"

"Non credo che riuscirò a tornare dove lavoravo prima del terremoto. Qui stiamo bene, è una sistemazione dignitosa, ma per rientrare in centro bisognerà aspettare almeno altri dieci anni". Così Sergio Crisantemi, titolare della tabaccheria che dà sulla nuova piazza di Visso. "Qui le case ancora mancano, io sono tra i pochi fortunati ad averne una, la maggior parte della gente vive ancora nelle casette di legno. E per i turisti non ci sono le strutture ricettive". A proposito di turismo, la stagione invernale era cominciata bene, ma è stato un fuoco di paglia: "Si è sciato nel periodo di Natale, ma poi c’è stata poca neve. Se non rifanno la funivia per il Canalone è difficile poter puntare sulla stagione invernale".