Centro storico tra rifiuti e degrado: "Il porta a porta non funziona più. Estendere il modello Corneto"

"I rifiuti vengono abbandonati in tutta Macerata, non solo in centro. È evidente che il sistema di raccolta porta a porta non funziona più, serve una soluzione alternativa". L’assessore all’ambiente Laura Laviano interviene sul problema dell’immondizia e dei sacchetti lasciati in strada e il conseguente proliferare dei ratti lungo le vie del centro. Un problema sollevato dai residenti, nei giorni scorsi, a cui è seguito un duro intervento dei consiglieri di opposizione.

Sull’argomento Laviano ipotizza di "estendere il modello Corneto, dove si sono sperimentati i ‘cassonetti smart’, che si aprono tramite applicazione o tessera e che hanno reso il quartiere pulito. Peraltro, è il metodo adottato anche da molte grandi città europee. Certo è che serve tempo – sottolinea l’assessore Laviano –, il porta a porta è partito in centro storico una quindicina d’anni fa; i sacchetti hanno il microchip, che consentirebbe di rintracciare chi lascia il sacco nel giorno sbagliato, ma molti utilizzano, per gettare l’immondizia, buste d’altro tipo. L’unica soluzione al momento è cogliere in flagranza chi non rispetta le regole. La Polizia locale ha fatto più di 100 multe negli ultimi tre mesi, mettendo in campo anche personale in borghese, ma il metodo porta a porta è ormai poco efficace".

In città, segnalano in molti, ci sono anche topi e pantegane, che si aggirano proprio a seguito della proliferazione dei rifiuti abbandonati. "Una diretta conseguenza dell’abbandono di immondizia sulle vie – ribadisce l’assessore –. Il metodo Corneto, che sta portando i suoi frutti, va portato in tutta la città. Il Cosmari è in contatto costante con i fornitori dei cassonetti intelligenti, che sono interessati a capire come il software funzioni, in quanto consente anche di avere spese per la Tari esatte. Il problema è che per estendere questo metodo bisogna passare per la Provincia, non è solo una questione tra Comune e Cosmari".

Il metodo di raccolta con i cassonetti smart consentirebbe di ridurre l’abbandono indiscriminato dell’immondizia, aumentare la differenziazione e allo stesso tempo ridurre i rifiuti che vanno in discarica. Laviano aggiunge che "abbiamo ottenuto altri fondi dall’assemblea territoriale d’ambito, andremo ad aumentare, a Corneto, le postazioni di conferimento". Altra questione che l’assessore sollecita è quella, nel frattempo, di "apporre cartelli in più lingue, anche asiatiche, sulle postazioni di raccolta, così da far comprendere a tutti come funziona la raccolta".