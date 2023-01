Centro studi karate: promossi a pieni voti

Tutti promossi a pieni voti alla sessione di esami di karate tradizionale stile Shotokan per il passaggio di grado e cinture colorate per gli allievi del Centro Studi Karate Marche di Recanati preparati dai maestri Alberto Cristofanetti, già nazionale e cintura nera 7° dan, e Paolo Galassi, c.n. 4° dan. Ad indossare la cintura gialla (8° kyu) sono stati Jacopo Petronelli, Arianna Lauro, Micheal Mascia, Santiago Lombardo, Diego Buschi, Francesco Galassi, Elena e asia Bracaccini, Sergio Dubbini e Elena Castagna; cintura blu (4°kyu) Nicolas Stortoni; cintura marrone (3° kyu): Gabriele Giuli e Sasha Damiani e cintura marrone (1° kyu) Massimo Sprecacè. Recentemente Benito Mariani, cintura nera 3°dan ha superato il corso federale conseguendo la qualifica di ufficiale di garaarbitro federale settore Karate Tradizionale Shotokan. I corsi di Karate e Difesa Personale per bambini e adulti si svolgono nella palestra della scuola "Lorenzo Lotto" di via dei Politi.