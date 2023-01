Centro studi, la direzione passa da 9 a 11 membri: a capo Alvise Manni

Il consiglio direttivo del Centro studi civitanovesi passa da nove a undici componenti. Il presidente rimane lo storico e professor Alvise Manni, in qualità di vice ecco invece Giulietta Bascioni Brattini e Valerio Gaetani. Tesoriere Franco Di Costanzo, con Roberto Carlo Marsili nel ruolo di segretario. I consiglieri sono invece Anna Maria Vecchiarelli, Isabella Cervellini, Monia Ciminari, Monia Formentini, Denise Recchi ed Enzo Mosca. Ma non è questa l’unica novità. Gli appuntamenti del Centro studi raddoppiano, passando da uno a due al mese: si tratta di conferenze, presentazioni e convegni, in programma nei locali di Deva Ars, a Porta Zoppa. Sempre in città Alta si è tenuta la presentazione del libro ‘So che mi tieni per mano’, a cura di Marco Iommi, accompagnata dall’intervento di Alvise Manni. Prossimamente, il Centro studi darà il via alla pubblicazione della 19ª edizione del testo ‘Civitanova immagini e storia’.

f. r.