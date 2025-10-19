Centro studi San Claudio al Chienti al tavolo di un convegno a Trento

Saranno presente anche alcuni rappresentanti del Centro Studi San Claudio al Chienti al congresso internazionale "Impronte femminili senza frontiere" che si terrà sabato e domenica prossimi al Castello del Buonconsiglio di Trento. Il tema scelto per la due giorni di confronto e di studio sarà "Sotto le parole: rileggere, riscrivere, resistere", ecco allora che verrà inserita la rilettura di Carlo Magno nelle Marche, firmata da don Giovanni Carnevale e dallo stesso centro studi; tesi di recente pubblicata sulla rivista Eudonna Magazine.

Tra i relatori ci sarà Piero Giustozzi, che illustrerà l’antica città romana di Pausula, e sarà affiancato da Chiara Morresi, la quale parlerà del mito di Aquisgrana, e da Albino Gobbi con "Quando raccontare significa resistere: il potere delle storie marginali".

Non mancherà, tra i relatori, Alberto Morresi, presidente del Centro Studi San Claudio che terrà un intervento sulla riscrittura del potere di Carlo Magno tra Adriatico e Impero. "Questa possibilità – spiega Morresi (nella foto) – ci è stata data grazie a Mariapia Ciaghi, organizzatrice dell’evento al Castello del Buonconsiglio. Potrebbe rappresentare un vantaggio turistico per Corridonia non solo per il centro studi, il quale sta continuando l’approfondimento del lavoro svolto da don Giovanni Carnevale".

"Lo scorso maggio – prosegue il presidente del Centro Studi San Claudio – abbiamo invitato per una conferenza lo storico Franco Cardini che ha confermato la necessità di andare a fondo nelle intuizioni di don Carnevale. Infatti – conclude Morresi – non ha sponsorizzato le sue tesi, ma le ha definite come punto di partenza per un approfondimento della storia dell’alto Medioevo".

