Centrodestra: "’Buco di bilancio’, gravi affermazioni della maggioranza"

"La maggioranza parla con una leggerezza unica di ’buco di bilancio’, non rendendosi probabilmente conto della gravità di queste affermazioni". La coalizione di centrodestra di Tolentino torna sulla questione, al centro dell’ultimo consiglio comunale. "Nemmeno nelle relazioni del collegio dei revisori nessuno ha mai letto riferimenti tanto gravi quanto allarmanti, tant’è che nemmeno l’attuale assessore al bilancio Aloisi, all’epoca consigliere di minoranza, ha mai eccepito tale problematica – continua il gruppo –, la quale, se fosse stata palesata dagli uffici o dal collegio stesso, non sarebbe passata di certo inosservata. Comunque, se sono convinti di quanto affermano (prosegue riferendosi all’attuale amministrazione comunale, ndr) dovrebbero denunciare alla Corte dei Conti la precedente amministrazione coinvolgendo inevitabilmente l’ufficio ragioneria, il presidente del collegio dei revisori e il segretario generale che noi invece reputiamo abbiano svolto sempre il loro lavoro con scienza e coscienza, anche nei momenti di maggiore carico e difficoltà. In caso contrario, invitiamo tutti gli esponenti di maggioranza a pesare bene le parole. Comprendiamo la necessità di dover mascherare il fallimento delle promesse fatte in campagna elettorale, ma tra la competizione politica e la menzogna a mero scopo denigratorio passa un abisso".