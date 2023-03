Centrodestra: "Civico 22, alla Luconi fatto un attacco immotivato"

"Noi non spariamo nel mucchio come invece fanno Dignani e Civico 22, prendendo di mira senza motivo solo la figura di Silvia Luconi. E non crediamo neanche che la questione di pagare i giornali per farsi belli sia “una tempesta in un bicchier d’acqua“". Il centrodestra di Tolentino nel Cuore, Fd’I, È viva Tolentino, Lega, Fi replica a Civico 22. Quest’ultimo, tramite il coordinatore Paolo Dignani, aveva affermato: "Invitiamo l’ex vicesindaco Luconi a rivedere il suo giudizio critico sui nostri modi di essere minoranza", dicendosi stufo dell’"atteggiamento arrogante". Il centrodestra definisce l’intervento di Civico 22 "un immotivato e livoroso attacco ad personam" verso la Luconi. "Forse a Dignani – prosegue – è sfuggito che il comunicato era firmato da Tolentino nel Cuore, Lega, Fratelli d’Italia, È viva Tolentino e Forza Italia: in nessun passaggio c’è un virgolettato o un inciso riconducibile alla sola figura di Luconi. Perché tutto questo astio verso una sola persona?". Passa quindi alla recente uscita di Dipende da Noi. "Non sono solo quei cattivoni del centrodestra che dicono che qualcosa non funziona nell’opposizione di centrosinistra – conclude –. Evidentemente, all’interno della vostra coalizione qualcosa non va. Saremo felici, facendo leva sull’onestà intellettuale prima che sulla matrice politica, di conoscere "gli accadimenti molto rilevanti" cui misteriosamente accenna Dignani".