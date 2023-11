"Centrodestra, fuori il candidato"

"Il centrodestra sta mettendo in scena una vera e propria passerella elettorale, tant’è che ha fatto venire in città il ministro Sangiuliano, la premier Meloni, il vicepresidente del consiglio regionale Pasqui e ora anche il commissario speciale per la ricostruzione Castelli. Però ancora non dice chi sarà il suo candidato sindaco, a differenza nostra". Il Pd di Potenza Picena torna a punzecchiare l’amministrazione comunale uscente, visto che il prossimo anno ci saranno le elezioni per decretare il nuovo sindaco. Ad assestare l’ennesimo affondo è Luca Belardinelli, dirigente del circolo cittadino dei Dem. Infatti, se il centrosinistra è da tempo uscito allo scoperto annunciando la candidatura a sindaco dell’ex parlamentare Mario Morgoni, così non è per la giunta di centrodestra che finora non ha reso noto il nome di chi candiderà, e quindi se cercherà il mandato bis per l’attuale primo cittadino Noemi Tartabini (tesserata con Fratelli d’Italia). "Siamo ormai prossimi all’appuntamento delle elezioni amministrative – scrive Belardinelli in una nota -. Da un lato si propongono passerelle di grandi nomi e personalità di spicco, anche a livello nazionale. Ricordiamo l’incontro per Villa Bonaccorsi del 18 ottobre, in cui si è presentato il ministro Sangiuliano che ha promesso uno stanziamento milionario per la ristrutturazione della villa, senza però indicare tempistiche. Poi – aggiunge ancora -, l’apparizione della premier Meloni per una fugace cena blindata nel nostro territorio. Di recente è comparso pure il vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui. Il prossimo protagonista di queste passerelle sarà stasera il commissario speciale per la ricostruzione Guido Castelli, che parlerà della nuova scuola media di Porto Potenza, il cui progetto è sconosciuto". Allo stesso tempo, però, Belardinelli sottolinea che nel centrosinistra la situazione è decisamente diversa. "A sostegno della candidatura di Morgoni, ci sono il Pd, il movimento civico dell’avvocato Alessandra Perticarà e quello ecologista di Richard Dernowski – riprende il Dem -. Stiamo incontrando da tempo e in vari appuntamenti la popolazione, mettendoci all’ascolto dei cittadini per elaborare al meglio un progetto futuro del Comune. Allora chiedo: volete partecipare al nostro progetto fatto di ascolto e collaborazione, oppure volete affidarvi a una compagine che ha ‘comandato’ il paese per dieci anni e mal tollera il confronto?".

Giorgio Giannaccini