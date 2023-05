Centrodestra Unito fa un’interrogazione sulle radici in strada

Radici pericolose sulle strade e poi la sistemazione di piazza Carradori, a Porto Recanati. Su questi due temi il gruppo di minoranza Centrodestra Unito, formato dai consiglieri Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale. "Le radici superficiali dei pini che sollevano il manto stradale rappresentando un pericolo per la circolazione dei pedoni e delle bici, ma fanno sobbalzare anche le auto in transito – scrive l’opposizione –. Ci riferiamo a più tratti in corso Matteotti e al tratto compreso tra via Manin e piazza Brancondi ma anche al cavalcaferrovia. Segnalato il problema a febbraio alla geometra Michela Vitali e non avendone ottenuto riscontro, abbiamo ripetuto la problematica al nuovo responsabile Lavori pubblici. E’ trascorso inutilmente oltre un mese – aggiunge Centrodestra Unito – e chiediamo perché ancora non si sia provveduto a risolvere il problema delle radici sull’asfalto a sistemare piazza Carradori. Non ci riferiamo solo al taglio del verde ma soprattutto alla corona in terra neanche battuta lasciata dopo i lavori della nuova illuminazione". Infine, Centrodestra Unito domanda all’amministrazione "perché non sono stati ancora posizionati i nuovi cestini più volte annunciati, deliberati il 30 novembre 2022 in Consiglio comunale con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione".