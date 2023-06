Centrodestra Unito: "Incuria totale in vari punti della città"

"Non è possibile che alla metà di giugno si abbiano le spiagge, almeno dal parco Europa al confine sud, ancora piene di cumuli di legna". Lo afferma il gruppo di minoranza Centrodestra Unito, riguardo allo stato in cui versa il litorale di Porto Recanati. "Non è normale che l’area del Nervi sia rimasta totalmente abbandonata – aggiunge l’opposizione –. Era stata ripulita, risistemata la recinzione, fatta una manutenzione alle pensiline più malandate, illuminato l’immobile in modo da valorizzarlo. Invece, dall’ottobre 2021 il tutto è in stato di assoluto abbandono. E sul tetto sono state spente le luci a led. Quell’illuminazione valorizzava, di notte, un immobile che caratterizza non solo Porto Recanati ma tutta la Riviera del Conero. Non è ora di ripulire l’area e riaccendere le luci? Le spiagge libere sono ancora prive di passerelle e quella per disabili non è stata attrezzata. L’erba è alta oltre mezzo metro (vedi via e parco La Pira). Piazza Carradori è costata ai cittadini 90mila euro per essere peggio di prima. Mai nella storia degli ultimi 30 anni si è arrivati a tali punti di incuria totale".