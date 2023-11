"Centrosinistra, il problema è Silenzi"

"Le accuse di Silenzi su rotatoria e sottopasso confermano il suo settarismo politico e spiegano le sconfitte elettorali del centrosinistra". Lo dice Ivo Costamagna, che aggiunge: "La raccolta delle firme tende solo a chiarire, in Consiglio comunale, tempi certi e come avverrà il riassorbimento dei costi nella rotatoria definitiva, come ha assicurato il sindaco". Quanto alla volontà dello stesso sindaco di non realizzare il sottopasso "lo afferma Silenzi", dice Costamagna, "adombrando ipotetici accordi con il comitato No sottopasso; risulta ufficialmente, invece, che il sindaco si sia a suo tempo adoperato per chiedere e ottenere l’adeguamento degli stanziamenti iniziali per realizzare l’opera. Noi ne abbiamo preso atto, Silenzi afferma il contrario senza dire dove lo ha letto o sentito".

E poi ancora. "Silenzi attribuisce a me posizioni che invece sono di tutto il gruppo ’Uniti per Civitanova’, e la conferenza stampa lo ha chiarito. Il suo è un vero e proprio segno di settarismo politico, di cui sembra soffrire". E infine la stoccata. "Il vero problema del centrosinistra – dice – è proprio Silenzi che ha distrutto l’ultima occasione di mettere insieme, magari solo a livello programmatico, le forze che non sono al governo della città. Al solo scopo di annientare Socialisti e Riformisti, Silenzi preferisce spargere veleni e scavare fossati. Il vero problema è scoprire come sia possibile, a Civitanova, collaborare con questo Pd".