Centrosinistra unito accanto a Catena

Il centrosinistra si ricompatta in vista delle elezioni amministrative e ufficializza la candidatura a sindaco del 66enne Marcello Catena. Sposato, padre di due figli, da 35 anni a Matelica, dove è stato amministratore per 13 anni, ricoprendo vari incarichi come consigliere e assessore sotto le amministrazioni comunali guidate da Patrizio Gagliardi e Paolo Sparvoli, quindi da 12 anni libero da occupazioni politiche. La presentazione della sua lista, ’Scegliamo Matelica’, sostenuta da Pd, Iv, M5s, si è tenuta nella giornata di ieri ed a parlare è stato lo stesso Catena. "Nel nostro simbolo – ha dichiarato il candidato sindaco – ci sono immagini che ricordano la nostra Matelica: le curve delle sue dolci colline, la torre civica. Questo richiama il nostro pensiero e il voler lavorare per Matelica, per renderla diversa dall’attuale, che da 5 anni ormai è scesa sotto i 10mila abitanti, con giovani che non trovano più quello che cercano e si vedono costretti a trasferirsi altrove. Abbiamo per questo costituito un gruppo numeroso di persone che da mesi sta lavorando ad un programma rivolto al futuro, a cosa accadrà fra 10-15 anni, pensando ai giovani, ma anche agli anziani, considerando che la popolazione sta crescendo per età e necessità di servizi adeguati, che oggi non vengono forniti. Avevamo un centro sociale bellissimo, come la Bocciofila, ed è stato chiuso, ma noi puntiamo a riaprirlo. In materia di welfare vogliamo garantire benessere per convincere i giovani a restare e che riguarda tanti aspetti, anche i lavori pubblici ovviamente. Migliorare la vita ed il benessere dei cittadini è un’esigenza anche in ambito di viabilità. Pensiamo poi al turismo, all’esempio di regioni come Umbria e Toscana, perché anche noi abbiamo ottimi prodotti enogastronomici, come il Verdicchio, che è il nostro fiore all’occhiello, ma non solo, e dobbiamo allora saper cogliere le opportunità che ci vengono offerte da settori in crescita come il trekking ed il ciclismo. Attrarre gente qui da noi vuol dire creare nuovi motori economici e occupazionali, rilanciare il territorio. Tra gli sport che vanno per la maggiore il motociclismo, l’enduro, per il quale ho investito anni della mia vita e che ritengo ancora oggi importante. Proprio per tutto questo, dopo 12 anni di assenza, ho deciso di tornare a fare politica, per mettermi a disposizione della comunità cittadina".

Matteo Parrini