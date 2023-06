"Centrosinistra unito al mio fianco"

di Giorgio Giannaccini

"La lista che sosterrà la mia scesa in campo sarà composta da tutti i gruppi di minoranza presenti in Consiglio comunale, ovvero Pd, 5Stelle e Civico 49, perché dobbiamo essere tutti uniti per fare il bene del nostro Comune". A dirlo è l’ex parlamentare Mario Morgoni, che comincia ora a svelare le carte, visto che sarà lui il candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni amministrative previste nel 2024, a Potenza Picena.

Le sue considerazioni sulla futura coalizione sono venute fuori dopo l’ultima assemblea pubblica, organizzata venerdì sera al Pincio. "Il promotore di questo progetto è stato il Pd – afferma Morgoni -, ma ormai il percorso è ben avviato e coinvolge anche le altre realtà di sinistra e dell’opposizione, come il capogruppo di Civico 49, Edoardo Marabini, e quello dei 5Stelle, Stefano Mezzasoma. Inoltre, a breve si creerà un’altra realtà civica trasversale, che raccoglierà nuove energie".

Insomma, sembra ormai certo che le elezioni del prossimo anno saranno uno scontro serrato a due, cioè tra il sindaco uscente Noemi Tartabini (tesserata con Fratelli d’Italia e in rappresentanza del centrodestra) e appunto Mario Morgoni, che allestirà una civica di centrosinistra. "Ho poi spiegato che il nostro obiettivo sarà quello di superare le questioni di campanile che dividono in due il nostro Comune, tra Porto Potenza e Potenza Picena – aggiunge ancora l’ex parlamentare -. E proprio tale campanilismo è stato uno dei danni maggiori fatti dall’attuale amministrazione comunale, perché ogni assessore cerca di rappresentare solo la sua parte territoriale e non l’intero paese. Invece, noi porteremo avanti un progetto inclusivo".

Intanto, il Pd locale commenta l’esito dell’ultima assemblea pubblica svolta per raccogliere le firme a sostegno della candidatura di Morgoni. "E’ stata un successo – dicono i Dem -. Un ringraziamento speciale va ai promotori della petizione (Ilenia Principi, Alessandro Ceccotti e Luca Belardinelli), che non hanno semplicemente deciso di metterci la faccia ma hanno organizzato in piena autonomia la conduzione della serata e hanno esposto con grande concretezza e maturità le ragioni di questo impegno. La loro energia ci rende ottimisti e fiduciosi verso il futuro e sarà sicuramente di esempio per altri giovani desiderosi di scrivere una pagina nuova per il nostro Comune. I numerosi interventi del pubblico – osserva ancora il Partito Democratico di Potenza Picena - hanno evidenziato che comincia a farsi strada una voglia di riscatto per la nostra comunità troppo a lungo silente e mortificata dall’autosufficienza dell’amministrazione, che mai ha visto nei cittadini una fonte di arricchimento".

"Il lavoro che ci attende - concludono i responsabili locali del Pd - sarà lungo e faticoso, ma l’obiettivo per le prossime elezioni amministrative è rendere l’intera comunità protagonista di un progetto realmente condiviso per il bene dell’intero territorio di Potenza Picena".