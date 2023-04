"C’era un buco di 5 milioni di euro Al lavoro per recuperare le risorse"

"Siamo stati costretti a ricordare quanto la loro gestione (riferito alla precedente amministrazione, ndr) abbia reso difficoltosa la nostra azione amministrativa: la situazione del bilancio comunale era a dir poco disastrosa al nostro arrivo. Abbiamo rischiato di non poter proseguire il nostro lavoro a causa di un buco di circa 5 milioni di euro. Grazie al sindaco, agli assessori e allo staff siamo riusciti a fare un lavoro minuzioso di recupero e redistribuzione delle risorse". La giunta Sclavi replica all’ex vicesindaco Silvia Luconi, attuale capogruppo della minoranza Tolentino nel Cuore. Il conto consuntivo 2022 è stato al centro del dibattito all’ultimo Consiglio. "Siamo in carica da luglio – afferma la vicesindaco Alessia Pupo –. Credo quindi che definire oggi come improvvisata la giunta Sclavi sia più che altro il modus operandi di una certa opposizione, amante della polemica continua e su ogni questione. Stiamo attuando una razionalizzazione della spesa pubblica eliminando le spese non necessarie, come ad esempio la chiusura della mostra in via Parisani, e non mettendo le mani nelle tasche dei cittadini. Non ci precludiamo nuove progettualità, anzi, abbiamo già intercettato fondi del Pnrr come per il museo archeologico, presentato un progetto Cer che parte dagli impianti sportivi, stiamo cercando di valorizzare i giovani come con l’associazione Zagreus. Un nuovo modo di fare politica, con meno personalismi e più collegiale". "Abbiamo avuto modo in questi mesi di mettere in campo le azioni correttive di bilancio, necessarie a sviluppare una sana gestione delle finanze pubbliche per liberare risorse da reinvestire", interviene l’assessore di competenza Diego Aloisi. "Crediti recuperati, contributi elargiti solo dopo attenta valutazione e presa in carico, nuove convenzioni con associazioni del territorio adatte alle esigenze di giovani e anziani, questo il nostro impegno e la nostra visione per liberare il bilancio da impegni di spesa mal distribuiti – dice l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni –. Un grande risultato è stato il contributo della Carima (che ringraziamo) per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto per disabili". "Abbiamo portato a casa quasi 5 milioni di euro tra iva e rendicontazioni che la Protezione civile non vi aveva riconosciuto – conclude l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti –. Senza quei soldi rischiavamo di dover consegnare le chiavi dell’ente in mano a un commissario, questa è la realtà dei fatti".

Lucia Gentili