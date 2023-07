"C’era una volta": una mostra ad hoc sui matrimoni locali

Sarà inaugurata sabato alle 19.30, nella palestra Diaz di Porto Recanati, la mostra fotografica "C’era una volta...". L’esposizione è curata dal centro sociale per la terza età "Anni d’Argento", guidato dal presidente Mauro Cittadini, e vede il patrocinio del Comune. Per l’occasione sarà presente anche il sindaco Andrea Michelini. La mostra rimarrà visitabile fino al 23. "Sarà un tuffo nei matrimoni, con una mostra di immagini d’epoca delle nozze celebrate in città – spiegano gli organizzatori del centro sociale ‘Anni d’Argento’ –. Un cerimoniale austero tramandato da generazioni vissuto con curiosità e partecipazione popolare".