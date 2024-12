Cerca di nascondersi al borgo marinaro. Marocchino espulso

Vede la polizia, affretta il passo e si nasconde tra le vie del borgo marinaro, sperando di farla franca. Espulso un marocchino di 36 anni, irregolare, trovato in possesso tra l’altro di 650 euro. L’uomo è stato accompagnato alla frontiera ed espulso. Il provvedimento, eseguito dall’ufficio immigrazione della questura di Macerata, è scattato in seguito ad un controllo eseguito dagli agenti del commissariato di polizia, diretto dal commissario capo Riccardo Zenobi, nelle vie del centro, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti. In particolare l’uomo, insieme ad un connazionale, alla vista della volante, aveva cercato di eludere il controllo degli agenti, accelerando il passo e introducendosi per le strette vie del borgo marinaro, dove la volante non avrebbe avuto facile accesso e spazio di manovra.

Gli agenti sono riusciti però ad identificare i due uomini poco dopo, in una zona poco distante. I due soggetti, già noti alle forze dell’ordine per la cessione di stupefacenti, sono stati condotti in commissariato per accertamenti, dove è emersa l’irregolarità della posizione sul territorio nazionale di uno dei due. Quest’ultimo è stato anche trovato in possesso di una quantità di denaro in contanti, circa 650 euro, in banconote di piccolo taglio del quale non ha saputo giustificare la provenienza. Come per i precedenti provvedimenti recentemente eseguiti sul territorio civitanovese, l’uomo è stato materialmente imbarcato dal personale dell’Ufficio Immigrazione su un aereo di linea diretto verso il proprio Paese di origine.

Chiara Marinelli