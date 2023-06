Cercare un posto in Europa con Eures

Trovare lavoro in Europa. Una delle più importanti opportunità è data da Eures, la rete europea dei Servizi per l’impiego coordinata dalla Direzione Lavoro della Commissione europea per agevolare la mobilità di persone e lavoratori all’interno dei 27 paesi dell’UE, oltre che in Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La rete è composta da organismi nazionali di coordinamento che in Italia è l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), di cui fanno parte i Servizi per l’Impiego delle Regioni e Province Autonome e Università, associazioni di categoria e privati (partenariati). Gli strumenti principali per la mobilità professionale sono il Portale Eures per l’incrocio di domande e offerte di lavoro in Europa, dove sono postate stabilmente milioni di offerte di lavoro, e i reclutamenti on line e on site per Paese o per profili professionali. I servizi sono rivolti a persone e a imprese. La rete italiana Eures è composta da oltre 70 consulenti e circa 400 assistenti dislocati nei Centri per l’Impiego di tutto il territorio nazionale. Nelle Marche, la rete Eures è presente con 6 consulenti e 25 assistenti nei 13 Centri per l’impiego regionali afferenti al Dipartimento politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione, settore servizi per l’impiego e politiche del lavoro e 2 assistenti della Rete Europe Direct. La rete regionale è coordinata dal Line Manager Eures (Lara Caponi, [email protected]). In provincia di Macerata la consulente dell’area territoriale è Sabina Riatti (0733 955434 [email protected]), insieme alla quale operano le assistenti di area Romina Vita ([email protected]), Cinzia Bonifazi ([email protected]), Chiara Pavoni ([email protected]), Tommaso Leopardi ([email protected]) e Marco Braccialarghe ([email protected]).