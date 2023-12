Cercasi gestore per l’impianto di Colbuccaro Il Comune di Corridonia pubblica un avviso per la ricerca di un soggetto qualificato per la co-gestione dell'impianto sportivo di Colbuccaro. La convenzione ha una durata di 6 anni. Sono ammesse società, associazioni, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali. Il Comune si occuperà della manutenzione.