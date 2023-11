Cercasi idraulico per cantieri nell’alto maceratese

Azienda settore commercio cerca una tirocinante in qualità di addettoa all’e- commerce, gestione spedizioni, clientifornitori, amministrazione. Sede di lavoro: zona Macerata (codice offerta 260822, scadenza 11 novembre). Azienda settore metalmeccanico cerca un operaio addetto alla cernita di rottami metallici. Sede di lavoro: Petriolo (codice offerta 20974, scadenza 12 novembre). Azienda settore impiantistica cerca un idraulicotermoidraulico con esperienza eo anche prima esperienza in età di apprendistato. Sede di lavoro: cantieri nell’alto maceratese (codice 479597, scade 12 novembre). Impresa di costruzioni cerca un geometra di cantiere con almeno un anno di esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: Tolentino e altri cantieri in provincia di Macerata (codice 395492, scade 13 novembre). Società agricola cerca un allevatore e custode di ovini. Sede di lavoro, zona Belforte del Chienti (codice 444092, scade 14 novembre) Curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta