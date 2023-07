Cercasi Volontari per l'Oasi Felina "Gli Aristogatti" di Civitanova

"Cercansi volontari per il gattile". E’ l’appello dell’Oasi felina ‘Gli Aristogatti’ di Civitanova, che chiedono l’aiuto della cittadinanza per proseguire l’attività di volontariato a favore dei gatti ospitati, oltre centoventi, nelle strutture di via Fontanella. "Cerchiamo volontari – spiegano dall’associazione che conta una decina di militi – disponibili ad effettuare con regolarità banchetti per la raccolta delle offerte o per eventuali adozioni, di sabato o domenica, oppure durante le ferie, in occasione di manifestazioni e mercatini estivi. Chiediamo una disponibilità di quattro ore per due o tre volte al mese". Info al 3921385885.