18 set 2025
Cercatore di funghi stroncato da un malore

L’allarme ieri mattina da Frontignano di Ussita. La vittima era un 71enne di Spoleto, arrivato con il figlio nella zona degli impianti sciistici

Un’ambulanza del 118

Va a cercare funghi con il figlio, ma si sente male all’improvviso. Malore fatale, ieri mattina intorno alle 8.30, a Frontignano di Ussita per un 71enne di Spoleto, Leo Fabbi. Un infarto purtroppo non gli ha lasciato scampo.

È successo nella zona degli impianti da sci. È stato proprio il figlio a dare immediatamente l’allarme. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118, subito accorsi, per il padre, in arresto cardiaco, non c’è stato niente da fare. I carabinieri della Compagnia di Camerino, intervenuti sul posto come da prassi in questi casi, hanno accertato la morte per cause naturali e la salma è stata restituita subito alla famiglia. La comunità si stringe al dolore dei suoi cari per una fine simile.

La settimana scorsa due umbri, uno di 77 e l’altro di 76 anni, anche loro di Spoleto, avevano perso l’orientamento mentre erano alla ricerca di funghi sempre a Frontignano di Ussita. I vigili del fuoco erano intervenuti per prestare assistenza, insieme con i carabinieri e un tecnico del soccorso alpino e speleologico, che avevano fornito supporto alle operazioni di soccorso dando indicazioni sull’area. Quella di ieri però non era una zona impervia, e non c’è stato bisogno dell’intervento dei pompieri o del soccorso alpino per rintracciare il 71enne.

