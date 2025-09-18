Cercatore di funghi stroncato da un malore

Va a cercare funghi con il figlio, ma si sente male all’improvviso. Malore fatale, ieri mattina intorno alle 8.30, a Frontignano di Ussita per un 71enne di Spoleto, Leo Fabbi. Un infarto purtroppo non gli ha lasciato scampo.

È successo nella zona degli impianti da sci. È stato proprio il figlio a dare immediatamente l’allarme. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118, subito accorsi, per il padre, in arresto cardiaco, non c’è stato niente da fare. I carabinieri della Compagnia di Camerino, intervenuti sul posto come da prassi in questi casi, hanno accertato la morte per cause naturali e la salma è stata restituita subito alla famiglia. La comunità si stringe al dolore dei suoi cari per una fine simile.

La settimana scorsa due umbri, uno di 77 e l’altro di 76 anni, anche loro di Spoleto, avevano perso l’orientamento mentre erano alla ricerca di funghi sempre a Frontignano di Ussita. I vigili del fuoco erano intervenuti per prestare assistenza, insieme con i carabinieri e un tecnico del soccorso alpino e speleologico, che avevano fornito supporto alle operazioni di soccorso dando indicazioni sull’area. Quella di ieri però non era una zona impervia, e non c’è stato bisogno dell’intervento dei pompieri o del soccorso alpino per rintracciare il 71enne.

Lucia Gentili