"Cercatori di poesia",. Emma Contigiani sale sul podio a Roma

Podio letterario per Emma Contigiani, alunna della classe VC del liceo classico Leopardi di Macerata. Il suo elaborato "Essere soltanto giovani" ha guadagnato la terza posizione nel concorso nazionale "Cercatori di poesia nascosta. Esplorare il testo con il metodo Caviardage", progetto promosso dal Centro per il libro e la lettura e rivolto agli alunni. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma in occasione della Fiera nazionale della piccola e media editoria, con la consegna dell’attestato. Riconoscimento anche per Nicholas Fontana, docente di Lingua e letteratura italiana della ragazza, al quale è stato offerto un corso del Metodo Caviardage con attestato finale rilasciato dal Centro per il libro e la lettura.