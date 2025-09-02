"Cerchiamo giovani che vogliano imparare"

"Cerchiamo sia figure specializzate sia giovani che abbiano voglia di imparare questo mestiere". A lanciare l’sos è Marta Corsalini, una dei soci di Corsalini Termoidraulica a Montecassiano. La sua azienda, che opera in ambito civile/residenziale e industriale, negli ultimi tre-quattro anni ha avuto difficoltà a trovare idraulici e impiantisti (per impianti di riscaldamento, climatizzazione e idrosanitaria). "Sembra che i lavori degli artigiani in generale, come pure quello degli imbianchini o dei muratori ad esempio, non siano più attrattivi per i ragazzi – spiega la Corsalini –. Come se non diano opportunità di crescita nel tempo. Ma non è così, anzi. Sono occupazioni molto dinamiche, mai uguali, che cambiano giorno per giorno e danno molte soddisfazioni. Nel nostro settore gli impianti sono in continua evoluzione, con tecnologie sempre più all’avanguardia; tanti gli stimoli e gli spunti quotidiani". Corsalini aggiunge che gli istituti professionali e tecnici dovrebbero "preparare i ragazzi e informarli su tutto ciò che queste occupazioni offrono", affinché i giovani siano già consapevoli prima di entrare nel mondo del lavoro. "Tengo a ribadire poi che l’orario settimanale a tempo pieno è il medesimo in tutte le aziende – precisa – quindi nessun sovraccarico. Ovviamente nel nostro ambito non sono previsti né part time né smart working trattandosi di un impiego manuale, sul posto. Bisogna fare in modo che i giovani si avvicinino al nostro lavoro – conclude Corsalini –: potranno imparare un mestiere molto richiesto, che dà molte opportunità".

Lucia Gentili