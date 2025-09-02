Scuola senza cellulari

Andrea Bonzi
Scuola senza cellulari
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio, morte madre e figliaTemporali in arrivoMuseo Laura PausiniVacanze settembreChiuso caseificioPiante giganti
Acquista il giornale
Cronaca"Cerchiamo giovani che vogliano imparare"
2 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. "Cerchiamo giovani che vogliano imparare"

"Cerchiamo giovani che vogliano imparare"

"Cerchiamo sia figure specializzate sia giovani che abbiano voglia di imparare questo mestiere". A lanciare l’sos è Marta Corsalini, una...

Marta Corsalini, della ditta Corsalini Termoidraulica

Marta Corsalini, della ditta Corsalini Termoidraulica

Per approfondire:

"Cerchiamo sia figure specializzate sia giovani che abbiano voglia di imparare questo mestiere". A lanciare l’sos è Marta Corsalini, una dei soci di Corsalini Termoidraulica a Montecassiano. La sua azienda, che opera in ambito civile/residenziale e industriale, negli ultimi tre-quattro anni ha avuto difficoltà a trovare idraulici e impiantisti (per impianti di riscaldamento, climatizzazione e idrosanitaria). "Sembra che i lavori degli artigiani in generale, come pure quello degli imbianchini o dei muratori ad esempio, non siano più attrattivi per i ragazzi – spiega la Corsalini –. Come se non diano opportunità di crescita nel tempo. Ma non è così, anzi. Sono occupazioni molto dinamiche, mai uguali, che cambiano giorno per giorno e danno molte soddisfazioni. Nel nostro settore gli impianti sono in continua evoluzione, con tecnologie sempre più all’avanguardia; tanti gli stimoli e gli spunti quotidiani". Corsalini aggiunge che gli istituti professionali e tecnici dovrebbero "preparare i ragazzi e informarli su tutto ciò che queste occupazioni offrono", affinché i giovani siano già consapevoli prima di entrare nel mondo del lavoro. "Tengo a ribadire poi che l’orario settimanale a tempo pieno è il medesimo in tutte le aziende – precisa – quindi nessun sovraccarico. Ovviamente nel nostro ambito non sono previsti né part time né smart working trattandosi di un impiego manuale, sul posto. Bisogna fare in modo che i giovani si avvicinino al nostro lavoro – conclude Corsalini –: potranno imparare un mestiere molto richiesto, che dà molte opportunità".

Lucia Gentili

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OccupazioneLavoro