"Cerco un apprendista e due persone formate, ma manca la voglia"

"Quanto si guadagna?". Questa è la prima domanda che Gabriele Lanciotti, titolare della ditta edile omonima, a Civitanova, sente farsi da chi cerca lavoro. È nel direttivo di Confartigianato come referente per gli edili di Civitanova e Macerata. "Dopo la prima domanda sul compenso – prosegue – c’è quella sulle ore di lavoro e sulle ferie. Il problema principale, purtroppo, è che manca la voglia di imparare un mestiere, di alzarsi la mattina presto per andare a lavorare. E così si perdono artigianalità e manualità". L’imprenditore evidenzia che la criticità è iniziata da circa tre anni, da prima della pandemia. "Io sono pronto ad assumere da subito un apprendista e due persone già formate – dice –. C’è tanto lavoro e si fa difficoltà a soddisfare richieste e scadenze. Capisco che il nostro è un lavoro fisico, ma con le nuove tecnologie non è faticoso come venti anni fa; è un impiego stabile, regolare, dà soddisfazione realizzare abitazioni ed edifici. Lo stipendio segue la tariffa nazionale, quindi anche il manovale semplice, che parte da zero, percepisce 1.400-1.500 euro al mese (per i datori, tra contributi e cassa edile, significa 3.800-3.900 euro al mese). Un tempo bussavano alla porta delle imprese edili persone di ogni età, dal 18enne appena uscito da scuola al 50enne; oppure erano le stesse famiglie che chiedevano alla ditta di dare un’opportunità al figlio. C’era una richiesta tale che bisognava dire qualche no". Ora secondo Lanciotti è proprio cambiata la mentalità. "E la causa principale parte proprio dalle famiglie – aggiunge –, che non spingono più i ragazzi a cercare lavoro. Basti pensare che su cinque lavoratori solo uno è un "ragazzo", o meglio, è un quarantenne ma rappresenta uno dei più giovani". L’imprenditore dichiara che anche i colleghi si trovano con gli stessi disagi: "Tanto che ci diamo una mano tra aziende della zona, collaboriamo per integrare la manodopera, tanto ci conosciamo un po’ tutti. Questo succedeva anche in passato, ma molto raramente. Ora – conclude Lanciotti – diventa quasi necessario per andare avanti con i lavori".

Lucia Gentili