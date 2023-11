Cerimonia al monumento ai caduti per il 4 Novembre

Nessuna cerimonia in piazza della Libertà, come inizialmente si era pensato, ma in linea con quanto stabilito a livello nazionale, il tradizionale omaggio al monumento ai Caduti, in piazza della Vittoria. La cerimonia per la celebrazione della festa del 4 Novembre "Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate" si è aperta ieri mattina con la messa nella chiesa dell’Immacolata, in corso Cavour, da dove poi il corteo si è mosso per la deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti.

Presenti il prefetto Flavio Ferdani, alla sua ultima cerimonia a Macerata prima del trasferimento a Pescara (sarà rimpiazzato da Isabella Fusiello, in arrivo da Bologna), il vescovo Nazzareno Marconi, il sindaco Sandro Parcaroli, il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini, il rettore dell’Università di Macerata John McCourt, il rettore dell’Università di Camerino Graziano Leoni, la deputata Irene Manzi e la senatrice Elena Leonardi. L’omaggio al picchetto di tutte le forze armate è stato svolto dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Nicola Candido. Dopo la lettura dei messaggi del ministro della Difesa Guido Crosetto e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia si è conclusa con la lettura della "Preghera per la Patria".

re. ma.