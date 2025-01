Cerimonia al parco. Vittime della Shoah

Anche il Comune di Tolentino, in collaborazione con l’Istituto storico di Macerata, l’Anpi, il circolo culturale "Tullio Colsalvatico", l’istituto comprensivo Lucatelli – Don Bosco, l’Ipsia Frau e l’IIS Filelfo, ha celebrato la Giornata della Memoria. Ieri mattina, al Parco Vittime della Shoah in piazza Peramezza, deposizione della corona di alloro con gli interventi del sindaco Mauro Sclavi e del presidente del Consiglio Alessandro Massi, e del sindaco e del presidente del Consiglio comunale dei Ragazzi Giulia Semmoloni e Giulia Damiani.

Hanno partecipato, oltre al maggiore Giulia Maggi comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino e al luogotenente Gaetano Barracane, comandante di stazione, il caporeparto dei vigili del fuoco Elvio Tedeschi, il comandante della Polizia locale Andrea Isidori, diverse associazioni d’arma e combattentistiche, tra ci l’associazione nazionale carabinieri e l’associazione artiglieri, molte autorità civili, tra cui gli assessori Flavia Giombetti e Elena Lucaroni e i consiglieri comunali Mirko Angelelli e Federico Pieroni e le rappresentanze degli studenti.

"Siamo in un mondo in cui la comunicazione della politica ci sta portando verso scontri tra fazioni – ha sottolineato Massi – obbligandoci sempre a schierarci e a dover scegliere tra il buono e il cattivo. E’ un mondo senza mezze misure, ma la democrazia vive di tante realtà, tante diversità e renderla sottomessa a pensieri drastici rischia di mettere in secondo piano tante sensibilità, lasciando indietro le esigenze di vita di tanti. L’auspicio è che tutti noi possiamo lavorare a democrazie migliori, dove tutti possano sentirsi parte e non esclusi da pensieri dominanti rispetto ad altri".