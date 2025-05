Cerimonia all’Accademia. L’arte del restauro. Diploma ad honorem a Giorgio Bonsanti

L’Accademia di belle arti ha conferito il diploma ad honorem a Giorgio Bonsanti. Alla cerimonia hanno partecipato, con il presidente Giovanni Dessì e il direttore Piergiorgio Capparucci, l’assessore comunale alla cultura Katiuscia Cassetta, il rettore Unimc John McCourt e il vescovo Nazzareno Marconi. Bonsanti è stato introdotto dalla professoressa Francesca Aloisio, che ne ha illustrato il lungo e riconosciuto percorso nel campo del restauro. Dessì invece ha sottolineato come quella di ieri sia stata "è una giornata importante per noi". "L’insegnamento del restauro – ha aggiunto il presidente dell’Accademia – è fondamentale per l’Italia e non solo. Un’accademia di belle arti deve prestare attenzione a queste occasioni perché son possibilità di conoscenza e lavoro". Il presidente Dessì, rispetto alla nuova sede di piazza Mazzini, ha precisato che "i fondi sulla carta ci sono, dobbiamo stabilire un contatto proficuo con il ministero perché il flusso sia garantito. In base a quello potremo mandare avanti la progettualità".

Il vescovo Marconi nel suo untervento si è espresso sulla natura dell’arte del restauro, precisando proprio che "il restauro non è solo tecnica. Un restauratore ha uno spazio artistico, che sta nel trovare la giusta misura dell’intervento, nel lasciare quanto basta a percepire la distanza nel tempo e nella vita tra lo spettatore e l’opera". Capparucci, raccontando un episodio del suo vissuto, si è espresso con una massima che ben riassume l’essenza del restauro delle opere d’arte: "è conciliare il passato col presente, le crepe sono le rughe delle opere". Poi, rivolgendosi ai numerosi studenti presenti ha rimarcato: "andate avanti, studiate e formatevi".

Dopo i saluti delle istituzioni e la puntuale, ampia introduzione della professoressa Aloisio, Bonsanti ha tenuto una lezione sul restauro tra ‘800, ‘900 e contemporaneità. Abbondando nei riferimenti, nelle citazioni e nei riferimenti e mostrando fotografie del suo lavoro scattate nei decenni, il professore, fiorentino classe ‘44, ha raccontato che ricevere questo diploma accademico "è una grande soddisfazione; vedere apprezzato il proprio lavoro è importante". Poi ha aggiunto che "l’Accademia di Macerata ha una grande tradizione e un grande presente. Ho esaminato i suoi corsi di restauro quando ero presidente della commissione interministeriale per gli accreditamenti per l’insegnamento. Corsi che qui erano e sono di grande valore. Per secoli la figura del restauratore è stata vista come quella di un artigiano di medio livello, oggi fortunatamente è ritenuta essenziale per la civiltà. Ai giovani che vogliono prendere questa strada consiglio di fare, di insistere. È il mestiere più bello di tutti".