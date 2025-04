Cerimonia del 25 aprile. Gli appuntamenti della mattinata

La cerimonia onorare la ricorrenza del 25 aprile si svolgerà a Civitanova domani, a partire dalle 9, con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide in memoria dei caduti davanti alla sede comunale alla presenza di autorità civili e militari e della Banda cittadina. Alle 9.30 si deporrà un’altra corona alla lapide per i caduti di tutte le guerre a Civitanova Alta, in viale della Rimembranza e alle 10 in programma l’alzabandiera con posa di una corona al monumento in piazzale Italia. Si terminerà alle 10.30 ai giardini di piazza Gramsci, dove interverranno il sindaco Fabrizio Ciarapica e il presidente Anpi Francesco Peroni. Alle 11,30, il programma proseguirà con un momento di approfondimento nella sala del Consiglio comunale dove sono previsti gli interventi del sindaco Ciarapica, del presidente del Consiglio comunale Fausto Troiani e del prof Riccardo Piccioni.