CERIMONIA DI UNICAM

Consegnati, giovedì all’università di Camerino i "Premi di laurea in memoria di Maria Grazia Capulli". Iniziativa resa possibile grazie alla volontà del dott. Angelo Capulli di voler ricordare la sorella - l’indimenticata Maria Grazia Capulli, giornalista televisiva del TG2 originaria di Camerino prematuramente scomparsa nel 2015 - attraverso il finanziamento di un premio, per un importo di 2500 euro. Volontà che l’ateneo ha accolto con entusiasmo tanto da voler integrare con una somma di pari importo un ulteriore premio. Sono giunte quasi quaranta candidature e, ad aggiudicarsi i premi consegnati dal rettore Claudio Pettinari e dalla famiglia Capulli, sono state Alessia Mavillonio, laureata triennale Unicam in Biosciences e and Biotechnology , con la sua tesi di laurea sull’analisi della proteina TBX3 nel tumore mammario, che la commissione ha ritenuto ben strutturata e argomentata. E la dottoressa Cristina Casadidio, assegnista di ricerca Unicam, con il lavoro "Biopolysmart: biomateriali intelligenti per il potenziamento di antibiotici", con la commissione che ha evidenziato come l’argomento sia di stringente attualità e il progetto di sicuro impatto, potenzialmente valido per ogni tipo di problematica biologico-sanitaria.