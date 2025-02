Cerimonia e testimonianze con i protagonisti per il Giorno del Ricordo

L’amministrazione comunale di Recanati celebra oggi il Giorno del Ricordo per preservare la memoria delle vittime delle foibe, e degli italiani esuli dalle terre istriane, fiumane e dalmate. Alle 13.30 cerimonia in via Martiri delle Foibe, dove sarà deposta una corona di alloro alla presenza delle autorità locali. Poi la facciata del palazzo comunale sarà illuminata con il tricolore, un segno di partecipazione e commemorazione. Sabato alle 10.30 nell’aula magna del Comune, alla presenza degli studenti, Emanuele Piloni, coordinatore regionale dell’Unione degli Istriani – Libera provincia dell’Istria in esilio, terrà una relazione sul Giorno del Ricordo. Poi interverranno Adriana Carloni, esule dalmata, e Livilla Sivocci, esule da Pola nel 1947.