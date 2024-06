Cerimonia in biblioteca per ricordare . Hideaki Kawano

Domani, a partire dalle 18, la Sala Castiglioni della biblioteca comunale di Macerata "Mozzi-Borgetti" ospita una cerimonia di saluto per celebrare il ricordo dell’artista giapponese Hideaki Kawano (nella foto). Il 72enne, ex docente dell’Accademia di belle arti di Macerata, era stato trovato senza vita giovedì 23 maggio nella sua abitazione di via Mozzi. Era morto da alcuni giorni. A far scattare i soccorsi è stato un amico del 72enne, in ansia perché da giorni l’uomo non rispondeva al telefono. È così partita la chiamata al 118, che a sua volta ha mobilitato i vigili del fuoco per entrare nell’appartamento. Il portono era chiuso a chiave dall’interno e i pompieri lo hanno dovuto forzare per consentire l’ingresso al personale sanitario. Ma, una volta dentro, gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Kawano.

Molto conosciuto a Macerata e non solo, scultore, design e professore, oltre che appassionato di enogastronomia e valente golfista, ha lasciato un segno indelebile nel mondo culturale maceratese e marchigiano.

Tutti sono invitati a partecipare alla cerimonia, durante la quale verranno proiettati alcuni video dedicati a Hideaki: chiunque potrà portare il personale ricordo dell’amico "Kabbuano". In questo mese per lui sono arrivati tantissimi ricordi e messaggi di affetto.