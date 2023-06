Cerimonia in piazza "La Repubblica va vissuta e difesa insieme ogni giorno"

di Lorenzo Fava

Una Costituzione illustrata è il simbolo della 77ª festa della Repubblica celebrata ieri a Macerata, in piazza della Libertà. Dopo i saluti istituzionali e la lettura della lettera ai prefetti da parte del presidente Sergio Mattarella, sono state consegnate medaglie d’onore ai familiari di sei cittadini italiani deceduti ed i diplomi al merito della repubblica. In seguito, i giovani frequentanti i tre licei cittadini - lo scientifico Galilei, il classico e linguistico Leopardi e l’artistico Cantalamessa - hanno fatto dono a sindaci ed autorità accorse per l’occasione del volume “La Costituzione per immagini“, che illustra 22 articoli del testo con disegni realizzati proprio dai ragazzi. Il prefetto Flavio Ferdani, emanazione dello Stato nella provincia, durante il suo discorso ha ricordato le attività svolte dal suo insediamento, i protocolli firmati, l’attenzione alle esigenze strutturali dei corpi militari ed i risultati raggiunti, in termini di contrasto e prevenzione, anche grazie alla collaborazione con le scuole, sul versante del contrasto alla criminalità.

Un applauso spontaneo si è levato dalla platea quando il prefetto ha nominato Giovanni Clementoni, appena insignito del titolo di cavaliere del lavoro direttamente dal presidente Mattarella. Gli insigniti della medaglia d’onore da parte del presidente della Repubblica, deportati in Germania e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra durante la seconda guerra mondiale, sono stati Orazio Lollini di Macerata, Florindo Lambertucci di Colmurano, Giuseppe Bompadre di Civitanova, Gino Repupilli e Nazzareno Petrelli di Petriolo, ed Emilio Virgili di Monte San Martino. Autorità e sindaci dei territori di provenienza hanno consegnato le onorificenze ai loro figli e nipoti. La medaglia di Giuseppe Bompadre è stata ritirata da Claudia, sua nipote; Edo e Lidia Lambertucci hanno ritirato quella per loro padre Florindo; la medaglia di Orazio Lollini è stata ricevuta dalla figlia Anna Maria; è poi toccato ad Agostino Petrelli, nipote di Nazzareno; Beniamina ha ritirato la medaglia di suo padre Gino Repupilli; la medaglia di Emilio Virgili è stata consegnata al nipote, Stefano.

I diplomi dell’Ordine "Al merito della Repubblica italiana" sono invece andati a Gianluca Domeniconi di Visso, Massimiliano Lucarelli di Camerino, Fabio Corvatta di Recanati, Luciano Latini di Macerata, Pepe Ragoni ed Andrea Massucci di San Ginesio, Alberto Scocco di Potenza Picena, Danilo Melozzi di Macerata ed Arturo Cacciamani di Serravalle.

Nella solennità della cerimonia, un grande momento è stato quello della lettura ispirata da un discorso agli studenti di Piero Calamandrei, che fu uno dei padri della Costituzione: “La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere quelle promesse, la propria responsabilità“. Calamandrei espresse parole contro l’indifferentismo di parte dei giovani. Con il volume ’La Costituzione per immagini’ i liceali maceratesi si sono resi anche loro protagonisti della cerimonia di ieri, definendolo dal palco "il nostro modo di non essere indifferenti".