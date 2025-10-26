Cerimonia in ricordo di Burocchi: "Un grande esempio per i giovani"

Partecipata ieri, a Penna San Giovanni, la cerimonia per il 106° anniversario dalla morte del carabiniere Giovanni Burocchi, insignito della Medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Nato a cresciuto nel paese, perse la vita eroicamente a Fiume il 3 ottobre 1919, distinguendosi per il suo coraggio e senso del dovere. L’Arma dei carabinieri, in servizio e congedo, in collaborazione con il Comune, ha rinnovato la propria riconoscenza all’eroe e ai suoi familiari, i pronipoti Elio Perfetti, Paola e Marina Ceci. Presenti il comandante provinciale, colonnello Raffaele Ruocco, i sindaci dei di Penna San Giovanni e Monte San Martino Stefano Burocchi e Matteo Pompei, oltre a numerose autorità. Sul Belvedere Burocchi, due militari in grande uniforme storica hanno deposto una corona di alloro ai piedi del monumento commemorativo, accompagnati dalle note della "Leggenda del Piave", eseguita dalla banda cittadina. A seguire, l’esecuzione del "Silenzio" da parte del trombettiere. Il presidente dell’associazione onlus Lumbe Lumbe, generale in congedo Italo Governatori e il colonnello Ruocco hanno ricordato la "figura luminosa" del carabiniere Burocchi, sottolineandone "il coraggio, la dedizione e l’attualità dei valori che incarnò fino all’estremo sacrificio". "Dal ricordo di uomini come lui le nuove generazioni traggono insegnamento, con la speranza di un futuro migliore", ha concluso il comandante provinciale.