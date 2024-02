Cerimonia in ricordo di Vincenzo Castellani

Si svolgerà stamattina la giornata dedicata ai caduti in mare, istituita per ricordare il portorecanatese a Vincenzo Castellani, scomparso in mare ad appena 51 anni il 21 febbraio 2020, mentre di prima mattina stava pescando a bordo del suo peschereccio. La ricorrenza è come sempre organizzata dal Comune di Porto Recanati, in collaborazione con le associazioni "Amici di Vincenzo" (fondata in memoria di Castellani) e "Piccola Pesca" (formato dai suoi colleghi pescatori). Il ritrovo sarà alle 10.45 nella chiesa di San Giovanni Battista, dove verrà celebrata una messa per omaggiare tutti i pescatori portorecanatesi scomparsi in mare. E subito dopo sarà osservato un momento di raccoglimento davanti al monumento dedicato ai pescatori nel lungomare Palestro.