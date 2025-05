Cerimonia per gli artiglieri

Si svolgerà sabato la cerimonia di consegna del labaro associativo alla neo costituita sezione Artiglieri di Tolentino. Alle 9.30 raduno di labari e vessilli al monumento in via Nazionale, alle 10 consegna del labaro e dell’onorificenza bellica al caduto maggiore Mario Alessandro Ceccaroni. A seguire corteo e messa nella chiesa dello Spirito Santo. La sezione Artiglieri di Tolentino per ora è l’unica del Maceratese. "Stiamo lavorando per aprire altre sezioni" spiega il sergente caporale Luciano Tiberi, presidente della sezione tolentinate "Ten. Col. Art. Mario Tallei".