Cerimonia per i fascisti uccisi: "Perché dare il patrocinio?"

Le celebrazioni dell’80esimo anniversario dell’uccisione di Camillo Fulvi e Alberto Sfrappini non hanno destato solo il malcontento della famiglia Fulvi, la quale ha già annunciato che non vi prenderà parte, ma anche le perplessità del gruppo comunale del Partito democratico. Le perplessità nascono dal fatto che la città di San Severino è stata recentemente insignita della medaglia d’oro al merito civile per la partecipazione alla lotta partigiana. "Ci chiediamo come mai – scrive in una nota il segretario Pd Giovanni Chiarella – il Comune abbia deciso di patrocinare la commemorazione pubblica dei due fascisti settempedani caduti nel 1944. Stando a quanto emerge dalla promozione dedicata a questo evento, si tratterebbe più che di una commemorazione, di una celebrazione pubblica dell’avvenimento. Siamo certi che ci sia stata una attenta valutazione alla trattazione di questo argomento? Che non ci sia il rischio di andare incontro a tentativi di parificazione, più che di pacificazione, sui fatti avvenuti? La narrazione dei fatti è stata affidata a personalità competenti e che siano in grado di garantire una trattazione valida dal punto di vista storico?"

Chiarella afferma di condividere la posizione dei familiari che preferiranno momenti privati, al riparo da strumentalizzazioni ideologiche e politiche. "Temiamo invece che i nostri amministratori abbiano aderito e patrocinato questa iniziativa con grande superficialità e approssimazione, senza considerare i possibili rischi: prima di tutto quello di scadere nella strumentalizzazione. Chiediamo pertanto al sindaco e alla giunta di chiarire in maniera precisa e inequivocabile, in base a quali presupposti è stato concesso il patrocinio".

L’amministrazione ha prontamente replicato con una breve nota: "Ricordando che nel 2022 la città è stata insignita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della onorificenza della medaglia d’oro al merito civile per la partecipazione alla lotta partigiana, in relazione alle polemiche che hanno fatto seguito all’annunciato ricordo di Camillo Fulvi e Alberto Sfrappini a ottant’anni dalla scomparsa, intende ribadire che la cerimonia, promossa e organizzata dalla Associazione Combattenti e Reduci della provincia di Macerata, vuole semplicemente ricordare la morte di due nostri concittadini. La manifestazione, inoltre, cade a ridosso dell’anniversario dell’Unità d’Italia, celebrazione che richiama all’unione e al vero senso della storia della nostra nazione. La cerimonia del 25 marzo, nel rispetto di tutti, non avrà altro significato, se non quello per il quale è stata patrocinata".