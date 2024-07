Cerimonia per la Liberazione. Una targa ricorda anche la Nembo

È stato celebrato domenica l’80° anniversario della Liberazione di Tolentino. Nel 1944 un avamposto della Nembo entrò in piazza della Libertà con i gruppi partigiani, decretando la fine dell’occupazione nazifascista e della guerra. L’amministrazione comunale con la sezione di Tolentino "Martiri di Montalto" dell’Anpi ha predisposto un programma di iniziative volte a ricordare l’importante ricorrenza. In piazza della Libertà si è svolta la cerimonia di scoprimento di una lapide celebrativa che, terminati i lavori di ricostruzione, sarà posizionata su un luogo significativo. Come nel 1994 si vuole mantenere viva la memoria di quei fatti accaduti proprio in virtù della Liberazione della città. Questa l’iscrizione della lapide: "30 giugno 1944/2024 80° Anniversario della Liberazione della Città di Tolentino. "Il 30 giugno del 1944, alle 3 di mattino, saltano i ponti della città di Tolentino. I tedeschi sono partiti. Alle 14 entrano i partigiani e i motociclisti della Nembo. Esultanza della popolazione. L’ora della redenzione è giunta! Gloria alle armi vittoriose dei popoli liberi, onore alle animose bande dei nostri Patrioti!". Dal manifesto del Comitato di Liberazione 30 giugno 2024 A ricordo e futura memoria l’amministrazione comunale pose". Sono intervenuti il sindaco Mauro Sclavi, il presidente del consiglio comunale e il presidente provinciale dell’Anpi Francesco Rocchetti.