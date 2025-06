Cerimonia per la Repubblica. La Costituzione ai neo diciottenni

Partecipata la Festa della Repubblica a Tolentino, promossa dal Comune in collaborazione con il comitato di quartiere, il comitato festeggiamenti e la parrocchia dello Spirito Santo.

Le clebrazione è iniziata in piazzale Togliatti con la formazione del corteo delle autorità fino al parco Isola d’Istria, dove è stata celebrata la messa. Poi il gruppo, accompagnato dalla banda "Nicola Simonetti" dell’associazione Gabrielli - Città di Tolentino, ha sfilato fino al monumento dedicato alla Resistenza, opera dello sculture Umberto Mastroianni, dove è stata deposta una corona di alloro.

Come tradizione, qui il vicesindaco Alessia Pupo e il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi hanno consegnato una copia della Costituzione ai neo diciottenni residenti a Tolentino. Inoltre le associazioni Avis, Aido ed Admo hanno consegnato materiale promozionale per far comprendere ai giovani, ormai maggiorenni, la possibilità di essere utili attraverso il volontariato e la donazione. Presenti anche le autorità civili e militari, componenti dell’amministrazione, tanti cittadini e le associazioni d’arma e combattentistiche, tra cui l’Associazione nazionale carabinieri, l’Anpi, l’Associazione morti e dispersi in guerra, e la Croce Rossa con la presidentessa della sezione cicittadina Giulia Barabucci e la vicepresidentessa Monica Scalzini.