Cerimonia per Norma Cossetto

Si è svolta ieri, al monumento dei caduti in piazza Douhet a Porto Potenza, la settima commemorazione di Norma Cossetto organizzata dalla sezione locale del comitato 10 Febbraio, con il patrocinio del Comune. “Una rosa per Norma Cossetto vuole ricordare e onorare la memoria della giovane studentessa istriana seviziata, violentata e barbaramente gettata in una foiba dai partigiani di Tito nel 1943 solo perché non ha voluto rinnegare il suo essere italiana – ha sottolineato Attilio Minoliti, co-organizzatore della manifestazione –. Per questo, nel 2005, l’allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi le conferì la medaglia d’oro al merito civile quale testimonianza di coraggio e amor patrio”. Le iniziative in suo onore, che coinvolgono oltre 400 città italiane, da quest’anno hanno ottenuto il patrocinio della Presidenza del consiglio dei ministri. Un nutrito gruppo di cittadini potentini ha preso parte alla commemorazione, tra cui la presidente del consiglio comunale Catia Mei, gli assessori Margherita Fermani e Salvatore Palmiero e il capogruppo di maggioranza Mirco Braconi. Nell’occasione è stata rinnovata la richiesta all’amministrazione di poter intitolare un luogo significativo della città a Norma Cossetto.