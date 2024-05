Cerimonia per ricordare Piermanni. Il nipote: "Io, carabiniere come lui"

Sul lungomare a lui dedicato, ieri pomeriggio sul lungomare a lui dedicato ha reso omaggio al suo eroe, il maresciallo capo Sergio Piermanni, ucciso tragicamente nel 1977 di fronte alla stazione nel corso della sparatoria con il clan dei catanesi. Davanti al busto sul lungomare sud, alle 18, per prendere parte alla cerimonia organizzata da Roberto Ciccola, presidente della locale Anc, si sono dati appuntamento una rappresentanza dei comandanti delle stazioni alle dipendenze della Compagnia carabinieri di Civitanova, l’ispettore regionale Anc generale Tito Baldo Honorati, insieme con le delegazioni delle sezioni Anc delle province limitrofe, le varie associazioni combattentistiche e di volontariato, la vedova Piermanni, Giovanna Paolone, e la figlia Dominique, il generale di corpo d’armata Rosario Aiosa e il maresciallo maggiore Angelo Albanesi, anche loro protagonisti dei tragici fatti, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Nicola Candido e i vertici di tutte le forze dell’ordine, oltre alle autorità civili tra cui il sindaco Fabrizio Ciarapica e i rappresentanti delle amministrazioni dei Comuni limitrofi.

Atteso ospite, la cui presenza ha suscitato tanta commozione, il nipote dell’eroe, il neo maresciallo Samuele Piermanni. C’erano anche due ex comandanti della Compagnia di Civitanova, il colonnello Enzo Marinelli e il capitano Massimo Amicucci. Come sempre, anche tanti cittadini. La cerimonia ha preso il via con l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro. "Un onore vero ricordare il maresciallo Piermanni – ha detto il sindaco Ciarapica –. Un giorno particolare per tutta la comunità che ricorda e ringrazia l’eroe, un uomo e un carabiniere di altissimo valore". "Non è una cerimonia militare questa, nonostante lo schieramento di divise e vessilli – ha detto Tito Baldo Honorati –, ma un incontro tra la comunità, l’Arma e le associazioni. L’Arma in servizio è erede dei valori di Piermanni. Non siamo nessuno di fronte a chi ha dato la vita".

Poi la parola al maresciallo Samuele Piermanni. "Fin da piccolo ascoltavo mio padre narrare di Sergio e della tragica notte in cui perse la vita. Erano racconti difficili per un bambino, ma fu proprio attraverso quelle storie che compresi la mia vocazione: diventare un carabiniere". Poi il corteo ha attraversato il Varco sul mare per raggiungere la chiesa di San Pietro, dove è stata celebrata la messa.

Chiara Marinelli