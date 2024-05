Cerimonia sul lungomare in ricordo del maresciallo Piermanni

CIVITANOVA

Si terranno alle 18 di domani le celebrazioni dell’anniversario della morte del Maresciallo Capo Sergio Piermanni, scomparso il 18 maggio 1977. Il ritrovo è fissato alle 17,45, sul lungomare sud, nel punto dove è collocata la statua dedicata allo stesso Piermanni, medaglia d’oro al valor militare per la tragica scomparsa di 47 anni fa, avvenuta nel corso di una sparatoria con il clan di catanesi. Si prevede la partecipazione dei rappresentanti istituzionali e della vedova Giovanna Paolone, che darà inizio alla cerimonia, nonché dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, che renderanno omaggio anche al neo maresciallo Samuele Piermanni, presente alla cerimonia e al tenente Serafino Piermanni, presidente Anc di Bologna. Per la stessa Associazione nazionale carabinieri si registrerà la presenza dell’ispettore regionale generale Tito Baldo Honorati, mentre l’Arma dei carabinieri sarà rappresentata dal comandante provinciale, Nicola Candido. La conduzione della cerimonia è affidata al presidente Anc di Civitanova Roberto Ciccola. Nel corso delle celebrazioni, sarà deposta una corona d’allora sotto lo stesso busto di Piermanni. A seguire, il gruppo si trasferirà ai giardini di piazza XX settembre, per un secondo omaggio. Infine, alle 19, si terrà la santa messa alla chiesa di San Pietro, presieduta dal parroco don Mario Colabianchi. Un sacrificio, quello del Maresciallo Piermanni, che resta ancora impresso nelle memoria cittadina. Quella notte, ci fu una prima sparatoria a Porto San Giorgio, dove perse la vita l’appuntato Alfredo Beni. Poi, il passaggio alla stazione di Civitanova, il conflitto a fuoco e l’uccisione di Piermanni.