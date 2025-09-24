Cersaie, le novità tra dazi ed energia

Da una parte ci sono gli stand, affollati, che mettono in vetrina superfici all’avanguardia ed esaltano, nella tecnica e nell’estetica, il ‘saper fare’ della ceramica italiana. Dall’altra le preoccupazioni per una congiuntura che non sembra sorridere al settore, e obbliga le imprese a fare in conti con più di un’incertezza. Sono le due traiettorie, autonome e distinte, ma legate tra di loro, lungo le quali si muove questa edizione numero 42 di Cersaie, la manifestazione bolognese dedicata alla ceramica e all’arredobagno. Il sasso, o meglio i sassi, nello stagno lo ha già lanciato in occasione della cerimonia inaugurale, il presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi, chiedendo al Governo e all’Europa politiche di sostegno per il settore, e trovando ‘sponda’ sia nel Presidente della Regione Michele de Pascale che nel Presidente di Confindustria Emanuele Orsini oltre che, ovviamente, in imprenditori le cui rimostranze sono ben note, e sono state espresse a più livelli. I ‘nemici’ del made in Italy della ceramica si chiamano concorrenza estera, ‘green deal’ europeo, sistema ETS cui si aggiungono tensioni geopolitiche che asciugano quel mercato estero sul quale il made in Italy della ceramica riversa quasi l’80% di quanto produce.

Poi i dazi, dei quali si sa: al netto delle incognite di cui sopra, il secondo giorno di Cersaie lascia intuire numeri importanti dal punto di vista dei visitatori (il dato del 2024 diceva 94mila, si punta a superarlo) e fa entrare nel vivo quel programma collaterale – dai ‘cafè della stampa’ alle lectio magistralis di ‘costruire, abitare, pensare’, fino al programma tematico presso la ‘Città della posa’ – che arricchisce di contenuti un appuntamento eminentemente espositivo, dove a farla da padrone sono comunque colore, materia, superfici, soluzioni in grado di aprire nuovi orizzonti a quella ‘piastrella’ che da tempo non è più tale. E a margine del quale, tuttavia, emergono le preoccupazioni di cui sopra rispetto ad insidie ben note tanto alla ceramica quanto agli altri settori cosiddetti ‘energivori’, finiti tra l’incudine delle politiche europee ("un cappio al collo", si è detto inaugurando la fiera) e il martello di un mercato globale sul quale la ceramica italiana non ha modo di battersi ad armi pari rispetto a competitors esteri che non scontano gli handicap imposti invece alle ‘nostre’ imprese. Qui si torna, insomma: al "piano industriale triennale" richiesto da Orsini, alla necessità di ovviare a "costi energetici – ha detto il Ministro Foti - fuori mercato". A quelle rivendicazioni di cui il comparto fa sintesi anche attraverso questo appuntamento bolognese che vede le imprese del settore parlare con una voce ‘sola’: che sale dai padiglioni di BolognaFiere verso Roma e Bruxelles.