Certamen Latinum Spiccato spirito critico con lo studio dei classici Alice Gigli al primo posto

Cerimonia di premiazione della sesta edizione del "Certamen Latinum", indetto dal liceo classico ’Giacomo Leopardi’, intitolato all’illustre studioso e preside del liceo cittadino Febo Allevi. Il progetto è stato curato dalle professoresse Maria Rita Pistelli e Patrizia Zega. Alla cerimonia di premiazione è intervenuto, come ospite, il professore Fabio Macedoni, già docente del liceo e membro dell’Associazione Amici del Classico’. Il professore ha intrattenuto il pubblico sottolineando l’importanza della formazione classica e, in particolare, dello studio del latino per lo sviluppo dello spirito critico. La gara ha visto partecipare numerosi studenti della categoria seniores che si sono cimentati in due prove di traduzione dal latino, riguardanti il valore della conoscenza in Cicerone (alunni del quarto anno) ed in Seneca (alunni del quinto anno). Gli alunni del secondo anno, invece, hanno prodotto lavori in forma multimediale sui temi della civiltà romana. Dopo il saluto della dirigente Angela Fiorillo e gli interventi del vicesindaco Francesca D’Alessandro e dell’assessore Katiuscia Cassetta, ha ricordato la figura e l’opera di Febo Allevi il professor Sandro Baldoncini, già docente dell’Università di Macerata e membro della commissione giudicatrice formata da Carla Domizioli, già professoressa di Latino e Greco del liceo, e dalle docenti dell’Università di Macerata Arianna Fermani e Maria Grazia Moroni. Questi i vincitori: per la categoria juniores, primo premio a "Masterchef S.P.Q.R." del liceo Della Rovere di Savona, secondo posto a "La cosmesi maschile nell’antica Roma" di Matteo Vissani della V A del liceo Leopardi, terzo posto per il liceo Federico Quercia di Marcianise (Caserta) con "L’origine del termine Italia". Nella categoria seniores, il primo posto è andato ad Alice Gigli del liceo Filelfo di Tolentino, seconda classificata Margherita Antolloni e terza Virginia Scibè, entrambe del liceo Leopardi di Macerata.