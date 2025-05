"Certificato a pagamento, ma è illegittimo"

Non trova la guardia medica a Civitanova, si rivolge a Macerata e gli chiedono di pagare 20 euro per il rilascio di un certificato. È quanto ha denunciato un cittadino sui social e Francesco Micucci, capogruppo del Pd, ritenendo la gabella illegittima chiede "che la direzione dell’Azienda sanitaria intervenga senza indugi. In caso contrario, sarò costretto a presentare un esposto, perché non si può accettare una gestione della sanità pubblica così disorganizzata e penalizzante per i cittadini". Il pagamento sarebbe stato chiesto all’utente in quanto non residente nel capoluogo. "Una richiesta illegittima – dice Micucci –, che va contro quanto previsto dalla Carta dei servizi sanitari della Regione Marche, dove è chiaramente stabilito che l’assistenza è gratuita per tutti i residenti della regione, e a pagamento solo per i turisti o i non residenti nelle Marche. Questa anomalia va immediatamente corretta. Non solo non si garantisce il servizio di guardia medica nei giorni festivi – sottolinea –, ma chi ha bisogno di cure deve spostarsi fuori Comune e pagare un servizio che, per legge, dovrebbe essere gratuito. Questo è un fallimento amministrativo e gestionale che non può più essere tollerato". Il caso era stato denunciato su una piattaforma social da un civitanovese, S. R., innescato dal fatto che l’azienda sanitaria non riesce a garantire da mesi, a Civitanova, il servizio di guardia medica nei fine settimana e nei giorni festivi.

Anche ieri non c’era, e oggi sarà operativo solo fino alle 20. "È scandaloso – continua Micucci – che ancora una volta, in un giorno prefestivo come sabato, la guardia medica a Civitanova non sia attiva e, cosa ancora più grave, nessuno si sia premurato di avvisare i cittadini. E oggi, domenica, la guardia medica sarà operativa solo durante il giorno, ma dalle 20 no. È una situazione che si ripete con preoccupante regolarità, lasciando i cittadini senza tutela sanitaria". Nel mirino anche il sindaco. "Tutto accade – è l’accusa – nell’indifferenza di Ciarapica, troppo occupato nelle sue inaugurazioni elettorali per garantire una comunicazione istituzionale fondamentale per la salute pubblica".