"Certificazione di genere", corso per la parità sul lavoro

Presentato il corso di formazione sulla certificazione di genere, previsto per venerdì nell’aula magna dell’Ite Gentili di Macerata per sensibilizzare le aziende sul tema della parità in ambito lavorativo. "La certificazione di genere consiste in una sorta di report aziendale che dimostra l’attuazione sul personale delle pratiche d’uguaglianza – spiega Deborah Pantana, consigliera provinciale di parità –, a partire dall’accessibilità lavorativa e salariale. La provincia di Macerata è ancora molto indietro sull’utilizzo di questo strumento e pecca di una forte disparità di trattamento tra uomini e donne, specie per le posizioni di dirigenza. Il messaggio di uguaglianza deve passare anche attraverso le scuole, per questo saranno presenti le classi quinte dell’Istituto Gentili, a cui verrà riconosciuto l’attestato finale".

La prima sessione partirà alle 8.30, con gli interventi di Elisabetta Patriarca e Valentina Pilotti (Odcec Macerata e Camerino), Riccardo Russo e Martina Casadidio (Ordine dei consulenti del lavoro); a seguire gli avvocati Mariagioia Squadroni e Marco Cecconi Presidente Cpo (Ordine avvocati Macerata e Camerino). Ore 9.30, seconda sessione con Elisabetta Cristallini (Confindustria Macerata), Lucia Pistelli (Cna Macerata) e Sara Servili (Confartigianato Imprese).

Terza sessione alle 10.30 con Francesca D’Alessandro e il suo contributo "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche – Direttiva 2/19" e Antonella Cicarelli con "Il lavoro delle donne – scuola pari, lavoro dispari". Quarta sessione alle 11.45 con l’intervento dell’avvocata Paola Formica e uno studente su "Educare alla parità di trattamento", poi Natascia Mattucci (Unimc) con "Il bilancio di Genere". Quinta sessione ore 12.15 con Maria Leonori (prima dirigente donna Camera di commercio Macerata), l’imprenditrice Ivana Marchegiani e le esperienze de Comitato provinciale della consigliera di Parità. Sarà presente il dottor Gianni Giuli in rappresentanza dell’azienda sanitaria maceratese, una delle prime a dotarsi della certificazione di genere.

Martina Di Marco