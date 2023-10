Certificazione di qualità: Unicam attende l’arrivo della commissione di esperti per la valutazione

L’università di Camerino attende la visita della Commissione di esperti della valutazione per la certificazione Iso 9001. È stata la prima università italiana a farlo; nel 2003 ha ottenuto la certificazione ufficiale da parte di un organismo francese, che l’ha poi periodicamente rinnovata fino a quest’anno. Ora, su mandato dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, gli esperti verificheranno nei prossimi giorni se il sistema di assicurazione qualità dell’ateneo è applicato concretamente. "L’impegno di Unicam per la qualità ha dimostrato che è possibile emergere dalle difficoltà e costruire un futuro migliore, basato sulla cultura e sulla conoscenza - spiegano dall’università -. Dopo il primo terremoto del 1997, Unicam ha deciso di scommettere sulla qualità dell’offerta formativa, considerata il principale strumento di riscatto dalle difficoltà subite. Ha quindi intrapreso un percorso di costruzione di un "sistema di gestione per la qualità".