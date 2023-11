Certificazione linguistica del latino per 19 studenti dello Scientifico "Galilei"

Sono 19 gli studenti del liceo scientifico Galilei ad aver ricevuto la Certificazione linguistica del latino, durante la cerimonia che si è svolta nell’aula magna della facoltà di Economia di Ancona, alla presenza del direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico. L’iniziativa, denominata "Vivida Verba: i giovani e l’esperienza del mondo classico", ha visto la partecipazione degli studenti dei licei delle Marche. Per il Galilei hanno ricevuto l’attestato, per il livello A1: Ilaria Acciarresi, Fabio Bordi, Chiara Cerquetella, Sofia Gentilucci, Mirko Giacomozzi, Nicolò Lambertucci, Guglielmo Miliozzi, Diego Moglianesi, Francesco Perticarini, Emma Pettinari, Ludovico Pierantoni, Vittoria Piermarini, Benedetta Rossi, Sara Scoccia, Alessandro Silvetti, Sara Vecchi e Gaia Ventura. Per il livello A2: Aurora Pigliapoco e per il livello B1: Francesco Mariotti.