Cervellini al sindaco Ciarapica: ambiente, ora azioni concrete

"L’educazione ambientale è una base, dove sono i fatti?". Marco Cervellini, della lista ’Ascoltiamo la città’, chiede al Comune di Civitanova "di agire fattivamente, ora, soprattutto dopo sette anni di amministrazione, e non andare avanti solo con slogan". Il riferimento è al sindaco Fabrizio Ciarapica "Che parla di ‘modello Civitanova al Blue Forum’, ma il modello dovrebbe essere un riferimento sui punti fondati del manifesto dell’iniziativa per cui ci si vanta di essere stato invitato". E sottolinea come "il manifesto del Blue Forum Italian Network indichi infatti di ‘prendersi cura del mare’, elenca inoltre punti come ‘la pianificazione dell’ambiente marittimo’, oppure di consapevolezza di ‘ambiente e biodiversità’, ma quali sono le azioni fattive del Comune?".

Cervellini ricorda poi come il Comitato regionale ’Torri a Guardia della Costa’, che promuove la creazione di una rete di aree protette lungo la costa marchigiana con particolare riguardo alla rete Natura 2000, ha posto un tema determinante "ovvero – dice – se la qualità dell’acqua del mare sia o non sia una questione irrilevante per l’amministrazione. Infatti le autorità di gestione del ciclo idrico sono in questo periodo in approvazione dei loro bilanci di previsione per gli investimenti sugli impianti di depurazione. Il problema del malfunzionamento legato agli scolmatori che provocano i divieti di balneazione in estate, resta una questione non affrontata. Alla faccia del turismo, non solo della tutela del mare".

A questo aggiunge la questione "dell’area protetta floristica Tre Case per cui ogni anno bisogna richiedere interventi di manutenzione che per gli obiettivi del Blue Forum dovrebbero essere scontati, senza dimenticare che contribuisce proprio all’ottenimento della Bandiera Blu".