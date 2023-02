Cervellini attacca: "L’incontro Cea si è trasformato in marketing"

Iniziativa sul turismo organizzata dal Cea, "ci si sarebbe aspettato un confronto serrato sul tema e sulla pianificazione sostenibile ma la serata, alla presenza di sindaco e assessori, si è trasformata in una carrellata mista fra proposte di progetti di marketing, offerte di promozione di quartiere, segnalazioni di disagio e critiche". Scettico Marco Cervellini, della lista civica ’Ascoltiamo la città’, sull’incontro di venerdì sera "perché – spiega – se il fine fosse raccogliere partner per collaborare, allora sarebbe stato meglio accettare da parte dell’amministrazione un invito a un grande incontro con manifestazioni di interesse, oppure un concorso di idee aperto a tutta la città e non a un singolo quartiere". Positivo il giudizio sul fatto "che è emersa la necessità di aumentare a Civitanova le zone funzionali di verde, conservare le oasi naturali come le Tre Case e il Chienti e quindi diminuire il consumo di suolo, il tutto rivoluzionando il servizio pubblico dei trasporti attualmente considerato, come affermato durante la riunione ‘completamente inadeguato’ per Civitanova". Ma, la conclusione è amara: "Tutto questo non sembra verificarsi viste le ultime varianti urbanistiche deliberate, quella del villaggio turistico in zona Tre Case e l’edificazione a lato del fiume Chienti, e soprattutto visti i dati Ispra che dal 2016 vedono in costante incremento la percentuale di territorio comunale classificato come ‘consumo di suolo’".