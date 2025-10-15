Cesare Paciotti, il ricordo dell’ex moglie: “La nostra vita sulle montagne russe”

Civitanova, 15 ottobre 2025 – "Cesare, in gioventù, tante volte mi hai scritto delle lettere. Oggi lo faccio io”. È iniziato così il ricordo, dall’altare di San Pietro, di Serenella Vallasciani sul suo ex marito Cesare Paciotti.

“Mi hai conosciuto nel lontano 1977 – ha aggiunto –. Mi hai scelta nel vero senso della parola. Abbiamo avuto una lunga storia, durata 17 anni, ma finita mai. Eravamo giovanissimi e abbiamo affrontato le sfide della vita insieme. Non una vita normale, ma una montagna russa. Con lo stesso entusiasmo e le stesse paure delle montagne russe. Al di là delle conquiste, delle sconfitte, delle gioie, delle delusioni, siamo stati una coppia assolutamente non ordinaria tanto che la tua ambizione irrefrenabile ti ha fatto conquistare il mondo», è un estratto del discorso pronunciato dalla prima moglie che ha concluso con un «Ciao Cesare. E comunque grazie».

Poi è toccato alla figlia Ludovica, nata dalla coppia, ricordare e ringraziare il padre. “Mi hai fatto conoscere la bellezza – ha detto la figlia del noto imprenditore –. Perché tu eri bellezza. Grazie per quanto mi hai insegnato. Grazie per quelle che sono state le tue mancanze. Mi hanno resa più forte. Ciao babbo”.